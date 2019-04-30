"Я одержим снова стать чемпионом мира": Владимир Кличко сделал интригующее заявление

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) намекнул на то, что может возобновить боксерскую карьеру.

Накануне Кличко-младший на своей странице в Twitter сделал запись, посвященную двухлетнему поединку с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Тот зрелищный бой украинец проиграл нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры.

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Хотя я и не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в моей долгой боксерской карьере (пока что). Благодарен Энтони Джошуа за то, что он был идеальным противником и частью моей навязчивой идеи стать чемпионом снова,
– написал Владимир.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Теперь на кону 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Ранее Виталий Кличко, комментируя слухи о планах своего брата, заявил, что Владимир вернется на ринг, если получит предложение в размере 100 миллионов долларов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
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