Я равнялся на Ракицкого, защитник сборной Украины
Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, на кого равнялся в более юном возрасте.
Бурда высказался относительно игры защитников "Зенита" и "Динамо" Бреста Ярослава Ракицкого и Евгения Хачериди соответственно.
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Равнялся ли я на Хачериди? И на него, и на Ракицкого. По моему мнению, Женя мог играть в топ-клубе. Как и Ракицкий. Ярик был сильнее в игровых моментах, хорошо развивал атаку, а Женя – король воздуха и в борьбе был неуступчивый,
– сказал Никита Бурда.
Напомним, Бурда получил травму в конце сентября 2019 года в матче против "Ворсклы". Защитник травмировал коленный сустав и был прооперирован.
В воскресенье, 9 февраля, "Динамо" проведет очередной спарринг на сборах – соперником киевлян будет "Борац" из Боснии и Герцеговины.
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