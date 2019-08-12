Я с удовольствием обращусь в CAS в Лозанну, – президент УПЛ пригрозил "Динамо" и еще 4 клубам

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал о намерении подать в CAS иск по делу о телепуле. Иск подадут против "Динамо", "Зари", "Карпат" "Днепр-1" и "Десны".

Напомним, эти каналы не поддержали создание единого телепула и продали права на показ своих матчей 1+1 media.

"Каналы "Футбол" – единственный транслятор матчей УПЛ. Контракты пяти клубов с другим телеканалом недействительны. На этой неделе мы вышлем им письмо и будем ждать диалога. Мы как лига должны отреагировать и защитить интересы наших партнеров", – заявил Томас Гримм в комментарии Tribuna.com.

Что такое единый телепул?Когда создавалась премьер-лига, Украинская ассоциация футбола (тогда еще Федерация футбола) передала все права на телетрансляцию матчей клубам сроком на 8 лет. С тех пор каждый клуб сам продавал свои права каналам по той цене и на тех условиях, которые устраивают все стороны. Этот же канал и снимал матчи. Но с сезона 2019-2020 все права вернули УПЛ, чтобы она продала их одним пакетом.



В Киеве в Доме футбола 18-го июля состоялось собрание клубов УПЛ. За создание единого телевизионного пула сначала проголосовали восемь клубов, а четыре высказалось против ("Динамо", "Заря", "Десна", СК "Днепр-1"). Восемь голосов было достаточно для создания телепула, ведь это 2/3 от всех участников УПЛ. После этого телепул было выставлено на тендер, где его права на показ матчей приобрел канал "Футбол". При этом он был единственным участником тендера. 26 июля телеканалы "Футбол 1/2" и Украинская премьер-лига достигли соглашения о передаче медиа-прав на трансляции всех матчей УПЛ. Таким образом, телеканалы "Футбол 1/2" получили статус официального телетранслятора украинской Премьер-лиги. Они получили эксклюзивные права на трансляции всех матчей УПЛ сроком на три сезона – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.



Однако впоследствии "Карпаты" отозвали свой голос за единый телепул. Поэтому количество голосов "за" осталось только 7, чего было недостаточно. Однако в УПЛ считают, что другие команды не имеют права продавать трансляцию своих матчей другим телеканалам.

При этом если не удастся договориться, то УПЛ готова подать на клубы в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанну. При этом Томас Гримм заявил, что готов к тому, что клубы могут заявить о готовности покинуть УПЛ.

"Я должен защитить клубы. Мы приняли решение и все должны подчиняться. Если "Динамо" или другие клубы захотят выйти из лиги, то это может иметь очень плохие последствия. Руководители клубов должны это понимать. Когда вы хотите подписывать индивидуальные контракты с каналами, то это нелегально. Я с удовольствием обращусь в CAS в Лозанну, потому что это спортивный принцип. Если он примет решение в нашу пользу, то клубы должны вернуться в пул", – заявил Томас Гримм.