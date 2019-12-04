Я вас найду: Усик пригрозил фанатам за критику своего имиджа – видео

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Александр Усик / Фото из открытых источников

Дебютант супертяжелого веса Александр Усик отреагировал угрозами на комментарии пользователей Instagram, которым не понравился его наряд.

На днях Усик со своей командой посетил Монако, откуда поделился с подписчиками в Instagram фото, которое вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые фанаты начали писать оскорбительные комментарии, высмеяв спортсмена и его товарищей за их наряды.

Вы знали, что Чисора согласился на бой с Усиком?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

"Усик похож на клоуна в этом прикиде", "А ваших размеров не было?", "Саня, заправь рубашку!", "Ох и стиль... Колхоз сплошной. В соседнее село на дискотеку в самый раз!", "Как колхозники на танцы нарядились", – написали подписчики.

В свою очередь Александр Усик не мог не отреагировать на нелицеприятные высказывания, обратившись к фанатам в прямом эфире в социальной сети.

"Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно – многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Те, кто недоволен – пишите в личку, я отвечу, только не выставляйте потом в Instagram, что я вам плохо ответил. Хотите пообщаться – давайте пообщаемся", – сказал Усик.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Монако Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
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