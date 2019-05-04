Я видел лица наших ребят, мы готовы к матчу против "Динамо", – наставник "Александрии"

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Владимир Шаран
Владимир Шаран / ФК "Александрия"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал предстоящий выездной матч 27-го тура УПЛ против "Динамо".

"Александрия" в прошлом туре уступила "Заре" 0:2, и наставник Владимир Шаран надеется, что команда сделала выводы после этого поражения.

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Очень важный матч для нас. Мы сделали выводы после неудачной встречи с "Зарей" (0:2). Надеюсь, игра с "Динамо" будет намного лучше.

"Я вижу лица футболистов, мы серьезно поговорили после матча с "Зарей". Я вижу их на тренировках и теоретических занятиях. Мы готовы к этому противостоянию", – сказал Шаран в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч "Динамо" – "Александрия" состоится на НСК "Олимпийский" в субботу, 4 мая. Начало встречи – в 17:00.

Ранее Спорт 24 писал, что один из лидеров киевского "Динамо" словенский легионер Беньямин Вербич не поможет команде в ближайшем матче против "Александрии".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо ФК Александрия
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