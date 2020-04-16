Я видел вещи, которые никто не должен видеть: президент клуба Серии А отказался доигрывать сезон

Президент итальянского клуба Серии А "Брешиа" Массимо Челлино заявил, что он не готов к возможному возобновлению сезона в Италии.

Челлино заявил, что его команда не будет доигрывать текущий сезон, который ранее был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

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Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь ходить в сад возле своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему эти идеи и разговоры о восстановлении сезона сводят меня с ума,

– слова Челлино приводит Radio24.

Также Челлино заявил, что будет готов принять возможное решение о переводе своей команды в дивизион ниже. По его словам, "Брешиа" опустится в Серию B с высоко поднятой головой.

Сейчас совет Серии А предложил восстановить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в Италии в конце мая полуфинальными матчами Кубка страны.

На 27 мая запланирован матч полуфинала Кубок Италии "Ювентус" – "Милан". Руководители клубов обсудят эту идею на собрании 21 апреля.

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