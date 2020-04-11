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Я вижу нас в финале Лиги Европы, – Коноплянка о "Шахтере"

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Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в Instagram.

Один из вопросов болельщиков был о том, какие стоят задачи перед командой на сезон. И какое он видит окончание сезона для "горняков".

"Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы вскоре продолжим и доберемся финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, следует и Кубок брать", – убежден Евгений Коноплянка.

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"Шахтер" в Лиге Европы

  • Донецкий "Шахтер" попал в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.
  • На стадии 1/16 финала "горнякам" выпало играть против португальской "Бенфики". В первом матче украинская команда победила 2:1, а матч в Лиссабоне закончился в боевую ничью 3:3.
  • Соперником "Шахтера" в 1/8 финала стал немецкий "Вольфсбург". В первом матче на выезде "Шахтер" победил 2:1. При этом в матче дважды не был реализован пенальти: Виктор Коваленко не забил за "Шахтер", а Вегхорст – за "Вольфсбург". Ответный матч должен был состояться 19 марта. Однако все матчи отменили из-за пандемии коронавируса и введения карантина.
  • "Шахтер" в своей истории выигрывал предшественника Лиги Европы – Кубок УЕФА. Это было в 2009 году в Стамбуле, когда в финале команда обыграла немецкий "Вердер" 2:1 в дополнительное время.
  • Коноплянка сыграл в финале Лиги Европы в 2015 году, когда выступал за "Днепр". Тогда команда уступила в Варшаве "Севильи" 2:3.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Лига Европы Шахтер Евгений Коноплянка Новости Спорта Спорт Футбол
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