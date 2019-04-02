Я всегда говорил, что хочу играть в Англии, – Руслан Малиновский

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате.

Руслан Малиновский в интервью FootballHub рассказал о том, как он остался в "Генке" несмотря трудное положение в клубе.

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"Слышал об интересе "Ромы", но со мной никто не связывался. Были разговоры, больше в прессе, но конкретного – ничего. Думаю, если будет какой-то вариант, можно будет посоветоваться с Андреем Николаевичем [Шевченко]. Он может дать хороший совет, ведь играл в больших клубах на высоком уровне", – отметил Малиновский.

Я всегда говорил, что хочу играть в Англии. Думаю, что не затерялся бы в английском клубе среднего уровня. Жалею ли, что не сбежал из "Генка"? Тогда было не особо много предложений, а перед "Генком" стояли задачи попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат. Я посоветовался с женой, с руководством клуба и принял решение остаться,

– сказал Руслан.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 43 матчах "Генка" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Спорт 24 писа, что Руслан Малиновский отличился в чемпионате Бельгии. Игрок забил в выездном матче в ворота "Зюлте-Варегема", но это не помогло его команде одержать победу.

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