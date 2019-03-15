Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова

Продолжение разговора с молодой представительницей сборной Украины по стрельбе из лука. Во второй части Жанна Наумова рассказала о смене гражданства, эмоциях, своих ошибках и мечте.

Первая часть интервью о занятиях боевыми искусствами, сколько стоит заниматься стрельбой из лука, для чего нужен тренер, работе с психологом, тренировкахи распорядоке дня – по ссылке.

– Тренер сказала, что у Вас сильный характер…

Папа называет меня "борцом за справедливость". Если что-то не правильно, то до последнего отстаиваю свою точку зрения. Буду ссориться со всеми. Сколько раз мне говорили, что "я буду не выездная", "могу забыть о международных соревнованиях".

– Как эмоциональный человек спокойно стреляет на рубеже?

– На рубеже у меня нет эмоций. Раз и исключилась. По другому никак.

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– Допинг используют спортсмены для успокоения?

– Не знаю. Была знакомая, которая выпивала несколько таблеток валерьянки, но после этого она вообще ничего не могла делать. Поэтому лучше постою, подышу и чем-то отвлеку себя, чем что-то буду пить.

– Что или кто мотивирует?

– Скорее всего папа. "Цветочек растет на радость родителям".

– Есть талисман, который берете с собой на все соревнования?

– Мой лук всегда с собой беру.

– Есть суеверия?

– Знаю, что у многих спортсменов есть. Кто-то возит талисманчики с собой, кто-то – игрушки, кто-то до самого свистка слушает очень громко музыку. Если бы был у меня, то я бы замучилась за ним следить. Мне главное выспаться, и чтобы никто не трогал перед соревнованиями.

– Спортсмены часто коллекционируют игрушки, значки, магниты, которые привозят с соревнований.

– У меня есть коллекция значков и наклеек с соревнований.

– Какие ошибки чаще всего совершаете в стрельбе?

– Я не держу язык за зубами. С судьями не говорю, они ни в чем не виноваты. Иногда злюсь на себя, иногда на тренера (не личного). Рассказываю все, как должно быть. А когда человеку не нравится правда, то это его проблемы. После отстрела дистанции иду на три метра. Тренер спрашивает, как так тебе не удалось. И у меня начинаются эмоции: "Я не знаю, как оно делается", "Не знаю, что делать", "Оно не летит".

– В феврале 2018 году после чемпионата мира Ваш багаж потерялся…

– Тогда в США из-за погодных условий отменили внутренние рейсы. Мы сначала ехали на автобусе. Сдали багаж в аэропорту, и он полетел другим самолетом. Багажные бирки поставили на другое число. Мы прилетели так, как должны, а багаж не успел. Это было очень трудно, потому что работники аэропорта не знают, сколько денег вложено в лук. Приходят избитые чемоданы, поломанные стрелы. Иногда по возвращении смотришь на состояние своего ящика, и плакать хочется. Это самые большие переживания.

– Какая медаль самая памятная?

С прошлого чемпионата Европы в Греции. В командном первенстве мы стали первыми. Мы очень сильно ссорились с тренерами. Мне говорили, что стану невыездной. Другой девочке сказали, что ее снимут с соревнований, и мы станем вторыми. Было очень много ссор и эмоций. Но мы сдружились и показали командный дух. Он для стрельбы из лука в команде очень важен. Есть люди, которые считают, что стрельба из лука – это эгоистичный вид спорта, и ты должен стрелять только за себя. Я считаю, что ты должен стрелять за себя. Но когда в команде, то отвечаешь не только за себя, но и за партнеров. Важно оставаться в хороших отношениях за пределами рубежа.

– Любите, чтобы награда выигрывалась на последнем выстреле?

– Когда ноздря в ноздрю и есть азарт. Люблю, когда тяжелые соперницы, и есть такая нагрузка.

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– Какова Ваша мечта и цель?

– Цель – не раздражать своего тренера. Мечта – увидеть больше мира. Стрельба из лука дает возможность много ездить и посмотреть мир.

– Если сравнивать результаты, Ваши и девушек национальной команды, большая разница?

– Если сравнивать по последнем Чемпионате Европы, то по гладкой стрельбе у меня лучшие результаты среди женщин и девушек. На 18 метров результаты более менее одинаковые, а на длинные дистанции еще надо стрелять.

– Об Олимпийских играх задумываетесь?

– Нет. Я об этом не думаю.

– Расскажите веселую историю о себе?

– Не знаю, что раскать. Я человек-позитивчик, что старается всех собрать в кучку. Постоянно провоцирую пойти в кино, потанцевать, отдохнуть на берегу реки или просто гулять. Получается, что я главная провокаторша и всех куда-то забираю.

– Что является сейчас основным для Вас: возможность путешествовать или заработок?

– Если смотреть с перспективой, то уже стараюсь зарабатывать на стрельбе и меньше зависеть от родителей. Я получаю зарплату. Стараюсь на все свои поездки ехать за собственные средства.

Правда я еще "маленькая", мне 16 лет. Я попала на ставку во взрослую сборную, но мне не могут ее оплачивать. Постоянно говорят, что не хватает той или иной справки. Плюс я еще буду иметь ставку в ВСУ.

– Вы будете считаться работником ВСУ. Рассматриваете для себя карьеру в ВСУ, как основное место работы в будущем?

– Да, рассматриваю. Мне нравятся военные и военная форма.

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– Есть проблема с обеспечением?

– В разных областях по разному. У меня зарплата от министерства. В некоторых городах от школы ШВСМ (школа высшего спортивного мастерства – прим. авт.). Не всем оплачивают и не всех обеспечивают. Я благодарю, что мне выдали лук, стрелы, обеспечивают выезды на соревнования.

– Есть призовые на соревнованиях?

– Разве на Кубках или Гран-при. Я была только на одном таком соревновании. Если не ошибаюсь, то за первое место давали 700 евро, второе – 500, третье – 300.

– Вы тренировались со взрослой сборной. Есть такое понятие как "дедовщина"?

– Нет, такого нет. Но я говорю, когда мне что-то не нравится. Потом слышала за спиной: "О Боже, эта Наумова! Мы, когда были маленькие, то боялись что-то сказать тренерам, а она здесь рассказывает. Как так можно?!".

– Какую задачу ставили перед поездкой на Чемпионат Европы?

– Нас тренируют, чтобы мы показали свой лучший результат. Отдельно задача, сколько медалей выиграть, не говорили. Надо отстрелять так, чтобы быть в верху.

Не стоит зацикливаться на медалях, хотя приятно стоять на пьедестале.

– Результат положительный на ЧЕ?

– Я себя отдала полностью на соревнованиях. Считаю, что хорошо выступила. В команде – надо было больше постараться в финале. Ибо проигрывать 6:0 – это слишком.

– Согласитесь сменить гражданство и готовы ли выступать за другую страну?

Нет, я бы не согласилась на такое предложение. Во-первых, я родилась здесь, эта страна дала мне возможность заниматься стрельбой из лука. Я защищаю ее честь и горжусь этим. Во-вторых, у всех есть проблемы с обеспечением нашего спорта. Ну поеду я в Италию или США, буду немного больше зарабатывать. И что?

11 странных вопросов к Жанне Наумовой:

– Кто круче Робин Гуд или Леголас?

– Робин Гуд.

– Часто стреляете не по мишеням?

– Да. У нас бывают корпоративы и мы стреляем по шарикам.

– В школу с медалью приходили?

– Нет, не приходила. Не зацикливаюсь на медалях. Теперь учусь в спортивной школе. Там никого ею не удивишь.

– Какая любимая игрушка детства?

– Маленькая машинка БМВ.

– На рубеж выходить только после нанесения макияжа?

– Не всегда успеваю его сделать.

– На что готовы променять стрельбу из лука?

– Это философский вид спорта, в котором очень много эмоций. Не думаю, что смогу на что-то променять.

– Должны ли спортсмены читать книги?

– Спортсмены должны много читать. И не важно что.

– Самое удивительный (или банальный) вопрос от журналистов?

– Было ли волнение в финале.

– Как часто нарушаете режим?

– Очень часто. Бывают соревнования, когда надо очень рано вставать. Не всегда успеваю даже одеться. Поэтому режим питания и сна часто нарушается.

– Кто лучше тренирует – мужчины или женщины?

– Хорошие люди.

– Насколько старше был первый лук?

– Таким луком еще моя тренерка стреляла. Где-то лет на 30. Сейчас уже есть новые и хорошие рукоятки.