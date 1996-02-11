Я знаю, что могу победить его, но сейчас неудачное время для этого, – Дэвис о бое с Ломаченко

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Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис / Los Angeles Times

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис убежден, что бой с украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко состоится. Но не сейчас.

После уверенной победы над мексиканцем Уго Руисом еще в первом раунде, Джервонта Дэвис прокомментировал слухи о возможном поединке против Василия Ломаченко.

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Мы можем сражаться. Я знаю, что могу победить его. Но сейчас неудачное время для боя. Именно поэтому я слушаю свою команду,
– заявил Джервонта Дэвис в комментарии Boxingscene.com.

При этом боксер выразил возмущение относительно Ломаченко. Дэвиса несколько "задела" популярность украинца. Хотя они оба сражались с одинаковыми соперниками.

"Не хочу называть его имя, потому что люди в социальных сетях говорят, что я продолжаю произносить имя Ломаченко. Но это потому, что они просто так его хвалят", – заявил Дэвис.

Боксер также признался, что бой против Ломаченко может быть отложен, ведь обе стороны должны об этом договориться. Сейчас этим занимаются его промоутеры, которые и ведут переговоры с компанией Top Rank Inc, которая и представляет Ломаченко.

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При этом стоит добавить, что Василию Ломаченко 12 апреля предстоит провести защиту своего чемпионского титула. Изначально планировалось, что его соперником будет чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (28-2, 25 КО). Однако 2 февраля боксер получил травму руки, поэтому не сможет выйти против Ломаченко. Поэтому украинцу ищут другого соперника.

Кто такой Джервонта Дэвис? 24-летний американский боксер по прозвищу "Танк", выступающий во втором полулегком весе (до 59 кг) и являющийся чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 21 бой и все выиграл – 20 нокаутов. Его рост 166 см, а размах рук – 171 см. Промоутер Дэвиса – легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший.

 

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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