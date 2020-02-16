Ян Блахович ярко нокаутировал Кори Андерсона в главном событии UFC Fight Night 167: видео

В субботу, 15-го февраля, в Рио Ранчо (США) состоялся турнир UFC Fight Night 167. В главном событии встретились топовые полутяжеловесы Ян Блахович и Кори Андерсон.

36-летний польский боец одержал победу уже в первом раунде поединка.

Смотрите также: Валентина Шевченко грубо уничтожила Кэтлин Чукагян в поединке за титул UFC: видео

Блахович попал мощным ударом с правой руки и нокаутировал 30-летнего американца Андерсона.

Видео нокаута

Jan Błachowicz bombards with "legendary Polish power," plastering Corey Anderson in just three minutes! That's three straight wins with two big KOs; is it enough to entice Jon Jones? #UFCRioRancho pic.twitter.com/QJkgJdkhd7 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 16, 2020

Для польского бойца это уже 26 победа в 32 поединках. Блахович одержал 7 побед нокаутом.

Однако для американского бойца это уже 5 поражение в 18 поединках. Четыре боя Андерсон проиграл нокаутом.

Что такое MMA?

Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.