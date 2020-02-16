Ян Блахович ярко нокаутировал Кори Андерсона в главном событии UFC Fight Night 167: видео
В субботу, 15-го февраля, в Рио Ранчо (США) состоялся турнир UFC Fight Night 167. В главном событии встретились топовые полутяжеловесы Ян Блахович и Кори Андерсон.
36-летний польский боец одержал победу уже в первом раунде поединка.
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Блахович попал мощным ударом с правой руки и нокаутировал 30-летнего американца Андерсона.
Видео нокаута
Для польского бойца это уже 26 победа в 32 поединках. Блахович одержал 7 побед нокаутом.
Однако для американского бойца это уже 5 поражение в 18 поединках. Четыре боя Андерсон проиграл нокаутом.
Что такое MMA?
Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.
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