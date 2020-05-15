РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику

Украинская журналистка Янина Соколова ответила Александру Усику на видео, в котором боксер грозится нокаутировать критиков. Соколова публично поддержала Богдана Грицая, который бросил вызов Усику.

На ютуб-канале Соколовой появилось видео, в котором она раскритиковала Усика за его политические убеждения.

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В частности, Соколоава вспомнила, как Усик призвал украинцев идти в храмы во время пандемии COVID-19. Также она заявила, что Усик не признает российскую агрессию против Украины.

Она предположила, что боксер хочет быть лидером общественного мнения. "Но это общественное мнение ему очень не нравится", – отметила журналистка.

Кроме того, Соколова ответила на видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".

Александр, можешь и меня у**ать. Я тоже "диванный эксперт" и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит ударить женщину ради РПЦ,

– сказала Янина.

"Александр, это же интернет, здесь так не работает: "Эй, я тебя по ip вычислю... ". И все заткнулись. Здесь работает правило 1 до 100", – добавила Соколова.

Она поддержала борца Богдана Грицая, который хочет провести с Усиком бой без правил. Ведущая заявила, что готова взяться за организацию поединка, его медиа-поддержку и трансляцию.

"Как, Саш, готов навалять "диванном бойцу" или сам за диваном отсидишься?" – добавила журналистка.

Смотрите видео блога Соколовой

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