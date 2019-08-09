Япония на сайте Олимпиады-2020 назвала спорные Курилы своими островами

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Япония на сайте Олимпиады-2020 назвала спорные Курилы своими островами

На сайте Олимпийских игр 2020, которые состоятся в Токио, на карте Японии показаны и четыре Курильских острова, за которые у японцев идет спор с Россией.

На карте движения олимпийского огня острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо.

Узнайте больше: "Курилы наши!": почему Россия так боится потерять Курильские острова

Япония считает острова северными территориями, которые не входят в группу Курильских островов. В Японии даже существует День северных территорий, который ежегодно празднуется 7 февраля. В этот день на улицы выходят жители японского севера с плакатами – вернуть исконно японские острова домой. Москва считает острова территорией РФ после Второй мировой войны. Хотя мирный договор между СССР и Японией подписан не было. Хотя в 1956 году был подписан меморандум, согласно которому Москва якобы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

 

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Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Япония Олимпиада-2020
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