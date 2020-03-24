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Япония опровергла информацию о переносе Олимпиады-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) не принимал решения об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио, заявили в Японии.

Об этом сообщает японское издание Sankei Shimbun. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что окончательное решение не было принято.

К теме Олимпиада-2020: оргкомитет взял 4 недели на принятие решения о переносе Игр

Сейчас решения нет,
– сказал Суга.

Отметим, что рассматривают возможность перенести Олимпиаду на разные даты, а также провести без зрителей. В лучшем случае Игры могут отложить на месяц или 45 дней, в худшем – перенести на год или два.

Оргкомитет заявил, что окончательное решение относительно Игр не принято, и обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель.

"Отмена Игр в Токио не стоит на повестке дня", – ответили в оргкомитете.

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет важным фактором при принятии решения.

Добавим, что Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. За медали будут бороться 11 000 спортсменов. Бюджет Олимпиады уже превысил 12 млрд долларов.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
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