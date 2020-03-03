Японских болельщиков заставили покинуть стадион во время матча чемпионата Германии
Группа японских болельщиков не смогла посмотреть матч немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Байером". Уже на 10-й минуте встречи охранники попросили их покинуть трибуны. Все из-за коронавируса.
Как говорится на официальном сайте "РБ Лейпциг", служба безопасности должна проверять группы людей из зон потенциального риска (стран, где распространен коронавирус, – прим. ред.) в соответствии с рекомендациями.
"К сожалению, в конкретном случае, в связи с большой неопределенностью, которая в это время также существует у нас по этому вопросу, была допущена ошибка в отношении наших японских гостей", – говорится в заявлении клуба.
Достойно внимания: Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
На сайте указано, что в клубе уже встретились с японскими болельщиками и лично принесли им извинения. Также в "РБ Лейпциг" пообещали интенсивно и ежедневно координировать свои действия с властью для решения проблем, связанных с коронавирусом, и постараться найти наилучшее возможное решение для всех гостей.
Сам матч "РБ Лейпциг" – "Байер" закончился вничью 1:1.
Вспышка коронавируса Covid19 и спорт
- Коронавирус, который вспыхнул в китайском городе Ухань, внес свои коррективы и в мир спорта. Из-за него пришлось перенести этап Формулы-1, который должен был состояться в Шанхае 19 апреля. Когда состоится гран-при Китая – пока неизвестно. Под угрозой и проведение дебютного гран-при Вьетнама 5 апреля.
- В Европе крупнейший очаг вспышки коронавируса – Италия. При этом среди инфицированных – профессиональный футболист. Не обошлось и без жертв. 23-летняя Ильхам Шейхи из Ирана стала первой футболисткой, которая умерла из-за заболевания новым коронавирусом. Также подтвердили наличие коронавируса и у российского футболиста любительского клуба и работника Российского футбольного союза Давида Берова.
- В Италии перенесли часть матчей чемпионата. Среди перенесенных матчей – и принципиальное дерби "Ювентус" – "Интер". Матч изначально должен был состояться без зрителей 1 марта, но впоследствии решили перенести игру на более поздний срок.
- Матч Лиги Европы в Милане между "Интером" и "Лудогорецом" провели без зрителей из-за предупредительных мер в стране. Сами игроки "Лудогорца" прибыли в Италию в специальных масках.
- Между тем во Франции отменили традиционные рукопожатия перед игрой. К такому же шагу прибег и английский "Ньюкасл" в своих матчах. При этом в Англии рассматривают вариант, когда матчи могут состояться без зрителей. А в Венгрии местный клуб "Гонвед" отправил своего главного тренера итальянца Джузеппе Саннино на карантин после его посещения родины.
- Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место состоится без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
- Что касается Евро-2020 и Олимпиады, то их пока не планируют переносить.