Японских болельщиков заставили покинуть стадион во время матча чемпионата Германии

Группа японских болельщиков не смогла посмотреть матч немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Байером". Уже на 10-й минуте встречи охранники попросили их покинуть трибуны. Все из-за коронавируса.

Как говорится на официальном сайте "РБ Лейпциг", служба безопасности должна проверять группы людей из зон потенциального риска (стран, где распространен коронавирус, – прим. ред.) в соответствии с рекомендациями.

"К сожалению, в конкретном случае, в связи с большой неопределенностью, которая в это время также существует у нас по этому вопросу, была допущена ошибка в отношении наших японских гостей", – говорится в заявлении клуба.

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На сайте указано, что в клубе уже встретились с японскими болельщиками и лично принесли им извинения. Также в "РБ Лейпциг" пообещали интенсивно и ежедневно координировать свои действия с властью для решения проблем, связанных с коронавирусом, и постараться найти наилучшее возможное решение для всех гостей.

Konstruktiver Austausch zwischen (v.l.) Hideji Takahashi, Dr. Christian Hartmann und Professor Taro Ito mit #RBL um Florian Scholz (CMO), Florian Hopp (CFO), Oliver Mintzlaff (CEO), Jens May (neuer COO), Ulrich Wolter (Direktor Operations) und Bärbel Milsch (Direktorin Legal). https://t.co/bKjkVoT74c pic.twitter.com/VHXtEH3bVt — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 2, 2020

Сам матч "РБ Лейпциг" – "Байер" закончился вничью 1:1.

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