Японский боксер провел 10 раундов с двумя лицевыми переломами и выиграл бой

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Наоя Иноуэ в поединке с Нонито Донэром
Наоя Иноуэ в поединке с Нонито Донэром / twitter.com/BoxingNewsED

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ получил в последнем поединке два лицевых перелома. Боксер провел 10 раундов с травмой.

Японский боксер получил травму в поединке против Нонито Донэра во втором раунде, сообщает Fightnews.com.

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От пропущенного левого бокового удара у него образовались переломы правой глазницы и носа. Из-за этого нос боксера кровоточил весь поединок.

Сам японец сообщил, что операция ему не понадобится. "Врач сказал, что операция не нужна, но через месяц нужно пройти еще одно обследование. А после него я уже определюсь с графиком тренировок", – сказал Иноуэ.


Наоя Иноуэ после поединка / Фото: fightnews.com

Наоя Иноуэ сумел выиграть поединок против филиппинца Нонито Донэра. Это был финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Кроме победы в Кубке Мухаммеда Али японец сумел объединить два чемпионских титула.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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