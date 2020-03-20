Японский футболист Кейсукэ Хонда переписал историю футбола, забив голы на пяти континентах
Известному японскому полузащитнику Кейсукэ Хонде удалось отличиться результативными ударами на пяти континентах. Он стал первым в истории футбола, кому удалось такое достижение.
Об этом сообщает известное издание AS.
Читайте также Экс-футболист "Шахтера" Луис Адриано – "самый грязный" форвард чемпионата России
33-летний опытный футболист отличился в матче за бразильский "Ботафого", который стал для игрока первым в Южной Америке.
Теперь в активе Хонды как минимум по одному забитому голу на пяти континентах – Азия, Европа, Австралия и Северная и Южная Америка. Это первый случай в истории футбола.
Хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда прокомментировал достижение в своем твиттере.
Спасибо за поддержку. Я продолжу бросать себе вызовы. И хочу однажды сыграть и забить в Антарктиде,
– написал Хонда.
Хонда отличался голами в составе японского "Нагоя Грампус", нидерландских "Венло" и "Витесс", российского ЦСКА, "Милана", мексиканской "Пачуки" и австралийской "Мельбурн Виктории".
Больше всего голов в своей футбольной карьере на клубном уровне Хонда забил в составе российского ЦСКА (28).
Добавим, что игрок также провел 98 поединков и забил 38 голов за сборную Японии.
Достижения Кейсукэ Хонды
- Победитель Эрсте Дивизи (первый дивизион чемпионата Нидерландов) в 2008/09 годах. В этом же сезоне стал лучшим игроком чемпионата.
- В сезоне 2012/13 Хонда стал чемпионом России.
- Японец является обладателем Кубка России (2010/11, 2012/13).
- В 2013 году стал обладателем Суперкубка России.
- Перейдя в "Милан" стал обладателем Суперкубка Италии (2016).
- Победитель Кубка Азии в 2011 году.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.