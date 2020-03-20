Японский футболист Кейсукэ Хонда переписал историю футбола, забив голы на пяти континентах

Известному японскому полузащитнику Кейсукэ Хонде удалось отличиться результативными ударами на пяти континентах. Он стал первым в истории футбола, кому удалось такое достижение.

Об этом сообщает известное издание AS.

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33-летний опытный футболист отличился в матче за бразильский "Ботафого", который стал для игрока первым в Южной Америке.

Теперь в активе Хонды как минимум по одному забитому голу на пяти континентах – Азия, Европа, Австралия и Северная и Южная Америка. Это первый случай в истории футбола.

Хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда прокомментировал достижение в своем твиттере.

Спасибо за поддержку. Я продолжу бросать себе вызовы. И хочу однажды сыграть и забить в Антарктиде,

– написал Хонда.

Thank you for your supporting. I will keep challenging on my way.



And I want to play and score someday in the Antarctic Continent — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) March 16, 2020

Хонда отличался голами в составе японского "Нагоя Грампус", нидерландских "Венло" и "Витесс", российского ЦСКА, "Милана", мексиканской "Пачуки" и австралийской "Мельбурн Виктории".

Больше всего голов в своей футбольной карьере на клубном уровне Хонда забил в составе российского ЦСКА (28).

Добавим, что игрок также провел 98 поединков и забил 38 голов за сборную Японии.

Достижения Кейсукэ Хонды

Победитель Эрсте Дивизи (первый дивизион чемпионата Нидерландов) в 2008/09 годах. В этом же сезоне стал лучшим игроком чемпионата.

В сезоне 2012/13 Хонда стал чемпионом России.

Японец является обладателем Кубка России (2010/11, 2012/13).

В 2013 году стал обладателем Суперкубка России.

Перейдя в "Милан" стал обладателем Суперкубка Италии (2016).

Победитель Кубка Азии в 2011 году.

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