Японский премьер-министр пообещал не отменять Олимпиаду-2020

Премьер-министр Японии Синзо Абэ заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, Олимпиада 2020 года в Токио пройдет по плану.

Японии пока удалось избежать взрывного роста заражений новым типом коронавирусной инфекции.

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"Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось", – приводит BBC слова премьер-министра.

Абэ также уточнил, что окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом.

Число заразившихся короновирусом в Японии достигло 732 человек, не считая 697 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии. Еще 14 входили в состав групп, вывезенных чартерными рейсами из Китая в феврале. Общее количество составило 1443. Погибли 28 человек, состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 525 человек.

Стоит отметить, что в 2022 году состоятся еще два массовых спортивных мероприятия – зимняя Олимпиада в Пекине (4-20 февраля) и Чемпионат мира по футболу в Катаре (21 ноября – 18 декабря).

Олимпиада 2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. За медали будут бороться 11 тысяч спортсменов. Бюджет Олимпиады уже превысил 12 миллиардов долларов.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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