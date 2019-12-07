Яремчук и Безус своими голами принесли победу "Генту": видео

Украинские футболисты Роман Безус и Роман Яремчук принесли "Генту" победу в рамках 18 тура чемпионата Бельгии. "Гент" дома победил "Зюльте-Варегем".

Счет в матче уже на второй минуте открыл Роман Безус. Полузащитник сборной Украины решил пробить издалека и бильярдным ударом попал в нижний угол.

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Видео гола Безуса

На 28 минуте преимущество "Гента" закрепил нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Форвард реализовал выход один на один с вратарем.

Видео гола Яремчука

2:0 – "Гент" одержал уверенную победу. Благодаря этому результату "Гент" набрал 35 очков и поднялся на вторую строчку чемпионата Бельгии.

Для Яремчука, который является лучшим форвардом "Гента", это уже 17-й гол в сезоне. Всего украинец сыграл свой поединок 26. Также на его счету 4 результативные передачи.

Для Безуса это 5-й гол в 17 матчах.