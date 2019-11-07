Яремчук невероятным ударом забил за "Гент" в матче Лиги Европы: видео

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Яремчук невероятным ударом забил за "Гент" в матче Лиги Европы: видео

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать за бельгийский "Гент". На этот раз от его точного удара пострадал немецкий "Вольфсбург".

Яремчук забил гол на 50-й минуте. Он получил мяч за пределами штрафной и решился на дальний удар. Мяч влетел под перекладину ворот по траектории, недосягаемой для голкипера.

Видео гола Яремчука в ворота "Вольфсбурга"

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Стоит отметить, что своим голом Яремчук сравнял счет в матче. До этого еще в первом тайме за хозяев забил Жоау Витор. Но уже после гола украинца "Гент" забил как минимум дважды. Отличились Депуатр и Нгаде-Нгаджуи.

В первом матче между этими командами в Бельгии дубль Яремчука спас "Гент" от поражения. При этом второй гол нападающий забил на четвертой компенсированной минуте встречи.

Как это было: Яремчук двумя голами спас "Гент" от поражения в Лиге Европы: видео

Напомним, оба клуба являются соперниками украинской "Александрии" на групповом этапе Лиги Европы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Роман Яремчук Новости Спорта Футбол Спорт
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