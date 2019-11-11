Яремчук отдал эффектный пас в матче чемпионата Бельгии, его команда победила "Генк": видео
В матче 15-го тура чемпионата Бельгии "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса на выезде обыграл "Генк" со счетом 2:0.
Все три подопечные Андрея Шевченко вышли в стартовом составе гостей, но только Пластун доиграл до финального свистка. Безуса заменили на 53-й минуте, а Яремчука, что отметился голевой передачей – на 83-й.
Видеообзор матча Генк – Гент
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Стоит отметить, что для Яремчука это была юбилейная игра за "Гент". Он сыграл 100 матчей за команду.
Добавим, что в этом сезоне Роман Яремчук сыграл в составе "Гента" 20 поединков, забил 14 мячей и отдал четыре результативные пасы. На счету Игоря Пластуна – 21 игра и два забитых мяча, а Безуса – 12 матчей, три гола и один результативный пас.
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Набрав 28 очков, "Гент" переместился на третью строчку в турнирной таблице чемпионата.
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