Яремчук побил личный рекорд результативности за сезон: удивительная статистика

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук проводит свой самый результативный сезон на взрослом уровне.

В 21 матче текущего сезона за клуб и национальную команду 23-летний Яремчук забил уже 15 голов. 13 из них за клуб, а два за сборную. Также на его счету два ассиста. Ему для этого понадобилось три месяца и шесть дней.

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Интересно, что в сезоне 2018/19 Яремчук записал на свой счет 14 голов в 53 матчах за клуб и сборную.

В четверг, 31 октября, Роман Яремчук и его соотечественник Игорь Пластун забили по голу в конце матча против "Андерлехта" (3:3) в чемпионате Бельгии, благодаря чему принесли своей команде набранный пункт.

Сейчас, имея в активе 22 пункта, "Гент" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Роман Яремчук
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