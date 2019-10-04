Яремчук прокомментировал ничью в матче против "Александрии" в Лиге Европы

37 Читати новину українською
Роман Яремчук в матче против "Александрии"
Роман Яремчук в матче против "Александрии" / twitter.com/KAAGent

Украинский форвард Роман Яремчук поделился своими впечатлениями после матча, в котором его "Гент" сыграл вничью против "Александрии" в Лиге Европы.

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. Уже на 6-й минуте "Гент" вышел вперед, но во втором тайме Ситало сравнял счет. Сам Яремчук тоже имел возможность забить. Но не удалось.

Как это было: "Александрия" в напряженном матче сыграла вничью против "Гента" в Лиге Европы: видео

"Наш был первый тайм, их был второй тайм."Александрия" – хорошая команда, хорошо атакует. У нас не было много моментов. Не хватало того же Безуса (украинский игрок "Гента" не попал в заявку на матч – прим. ред. ). Ничья – неплохой результат, тем более, что играли на выезде. Смотрим вперед с оптимизмом", – сказал Яремчук после матча в комментарии sport.ua.

К слову, о Безусе. В эксклюзивном комментарии Спорт24 игрок рассказал, почему он не сыграл в матче против "Александрии", о "Генте", "Динамо", "Ворскле", сборной и Шевченко.

Читайте также: Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет построить команду высокого уровня, – Безус

blog_ava
От курения вейпа умерло 18 человек, еще одна смерть расследуется
сегодня
5299
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия Роман Яремчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 3 октября
сегодня 08:21 Лига Европы: результаты матчей 3 октября
Ігор Саджениця 2367
Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве
3 октября 16:34 Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве
Ігор Саджениця 193
История встреч "Динамо" и "Шахтера" в Кубке Украины: киевляне выигрывают только в финале
3 октября 14:22 История встреч "Динамо" и "Шахтера" в Кубке Украины: киевляне выигрывают только в финале
Михайло Гема 83
Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
3 октября 11:48 Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
Михайло Гема 200
Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
3 октября 09:20 Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
Ігор Саджениця 120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук