Яремчук прокомментировал ничью в матче против "Александрии" в Лиге Европы

Украинский форвард Роман Яремчук поделился своими впечатлениями после матча, в котором его "Гент" сыграл вничью против "Александрии" в Лиге Европы.

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. Уже на 6-й минуте "Гент" вышел вперед, но во втором тайме Ситало сравнял счет. Сам Яремчук тоже имел возможность забить. Но не удалось.

Как это было: "Александрия" в напряженном матче сыграла вничью против "Гента" в Лиге Европы: видео

"Наш был первый тайм, их был второй тайм."Александрия" – хорошая команда, хорошо атакует. У нас не было много моментов. Не хватало того же Безуса (украинский игрок "Гента" не попал в заявку на матч – прим. ред. ). Ничья – неплохой результат, тем более, что играли на выезде. Смотрим вперед с оптимизмом", – сказал Яремчук после матча в комментарии sport.ua.

К слову, о Безусе. В эксклюзивном комментарии Спорт24 игрок рассказал, почему он не сыграл в матче против "Александрии", о "Генте", "Динамо", "Ворскле", сборной и Шевченко.

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