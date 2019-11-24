Яремчук забил 16 гол в сезоне, но это не помогло "Генту" победить: видео

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Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 16 тура чемпионата Бельгии против "Антверпена" – 1:1.

Гент – Антверпен 1:1

Гол: Яремчук, 13 – Гано, 90+4

Форвард вышел в стартовом составе команды и на 13-й минуте вывел "Гент" вперед, пробив точно в угол ворот. Соперник сравнял счет в матче аж в компенсированное время.

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Видео гола Яремчука

Также с первых минут за "Гент" играет и украинец Игорь Пластун. Полузащитник Роман Безус оказался вне заявки команды на матч с "Антверпеном".

Напомним, что в четверг, 21 ноября, "Гент" в перенесенном матче пятого тура чемпионата Бельгии уступил "Антверпену" (2:3). В этом поединке Яремчук также отметился голом.

В нынешнем сезоне Роман забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за "Гент" во всех турнирах. Украинец идет на третьем месте в гонке бомбардиров чемпионата Бельгии.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бельгия Роман Яремчук Новости Спорта Футбол
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