Яремчук забил сказочный гол за "Гент" в Лиге Европы: видео

Украинский футболист Роман Яремчук продолжает забивать за бельгийский клуб "Гент". Роман отличился за бельгийцев в Лиге Европы.

В третьем туре группового этапа команда Романа играет дома против немецкого "Вольфсбурга". После первого тайма бельгийцы проигрывают 2: 1.

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На 41 минуте стараниями Яремчука "Гент" отыграл один гол. Роман решил разрядить свою пушку с дальней дистанции. Вратарь "волков" к этому не был готов, поэтому не спас команду.

Видео гола Яремчука

Для Романа это уже 11 гол за "Гент" в новом сезоне за 16 поединков. Также в активе футболиста сборной Украины 3 результативные передачи.