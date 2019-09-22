Яремчук забил восьмой гол за "Гент" в новом сезоне: видео
Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать за "Гент". Нападающий сборной Украины отметился голом в чемпионате Бельгии.
В восьмом туре чемпионата Бельгии "Гент" Яремчука на выезде играет против "Зюльте-Варегема". Хозяева открыли счет в игре на 12 минуте.
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Но в середине тайма "Гент" отыгрался. Яремчук хладнокровно реализовал пенальти.
Видео гола Яремчука
После первого тайма счет в поединке 1:1.
В этом сезоне для Яремчука это уже восьмой гол за "Гент". Также в его активе три результативные передачи. В четверг, 19 сентября, Роман помог "Генту" одолеть "Сент-Этьен" в Лиге Европы.
Также Роман забил за сборную Украины в товарищеском поединке против Нигерии. Его гол позволил "сине-желтым" избежать поражения.