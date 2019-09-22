Яремчук забил восьмой гол за "Гент" в новом сезоне: видео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / twitter.com/KAAGent

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать за "Гент". Нападающий сборной Украины отметился голом в чемпионате Бельгии.

В восьмом туре чемпионата Бельгии "Гент" Яремчука на выезде играет против "Зюльте-Варегема". Хозяева открыли счет в игре на 12 минуте.

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Но в середине тайма "Гент" отыгрался. Яремчук хладнокровно реализовал пенальти.

Видео гола Яремчука

После первого тайма счет в поединке 1:1.

В этом сезоне для Яремчука это уже восьмой гол за "Гент". Также в его активе три результативные передачи. В четверг, 19 сентября, Роман помог "Генту" одолеть "Сент-Этьен" в Лиге Европы.

Также Роман забил за сборную Украины в товарищеском поединке против Нигерии. Его гол позволил "сине-желтым" избежать поражения.

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Теги: Роман Яремчук Спорт Футбол
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