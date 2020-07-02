Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился результативным ударом в матче с "Челси". Гол украинца стал шестым для него в Англии и позволил ему войти в топ-3 украинцев по количеству голов в матчах АПЛ.

О таких показателях экс-динаковца сообщает Tribuna. По голевым показателям он обошел экс-игрока "Ливерпуля" Андрея Воронина, в активе которого 5 забитых мячей в АПЛ.

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Результативность украинца в АПЛ

Украинец вышел во втором тайме в матче с "Челси", когда счет встречи был 2:2. На 89-й минуте Ярмоленко получил пас на ход от партнера, а затем, обыграв Рюдигера, мощно пробил низом в дальний угол. Кэпа до мяча не дотянулся. Этот гол принес победу "Вест Хэму" в лондонском дерби над "Челси".

Выше Ярмоленко в этом рейтинге располагаются только главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, в активе которого 9 голов в АПЛ за лондонское "Челси" в 48 матчах и Сергей Ребров (10 мячей за "Тоттенхэм" в 59 встречах).

Добавим, что Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года, однако в течение двух сезонов в составе "молотобойцев" долгое время не мог выходить на поле из-за травмы.

Подчеркнем, что Ярмоленко впервые в карьере забил 4 гола в топ-чемпионате. До этого у него было 3 мяча в Бундеслиге за "Боруссию" Дортмунд в сезоне 2017/18 и 2 гола за "Вест Хэм" в АПЛ в 2018/19 годах.