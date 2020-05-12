Ярмоленко учит британцев говорить на украинском: видео урока

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в челлендже английского клуба. Лондонцы предлагают своим поклонникам учить новые языки.

Ярмоленко предложил британским болельщикам "Вест Хэма" выучить одно слово на украинском языке.

Кстати Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе украинца в "Динамо"

Андрей назвал слово "успехов" (good luck). Видео появилось в соцсетях "молотобойцев".

Young Hammers, can you learn another language?



For today's #HammersAtHome challenge, @Yarmolenko_7 wants you to try to learn how to say something in Ukrainian!



Don't forget to show us how you get on! pic.twitter.com/zr1PWgynOG — West Ham United (@) (@WestHam) May 12, 2020

Сейчас футбольный сезон в Англии приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Ожидается, что матчи английской Премьер-лиги возобновят 12 июня. С 1-го июня в Англии будут разрешены спортивные события без зрителей.

"Вест Хэм" Ярмоленко после 29 туров занимает 16 строчку в турнирной таблице.

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