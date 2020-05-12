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Ярмоленко учит британцев говорить на украинском: видео урока

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / GETTY IMAGES

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в челлендже английского клуба. Лондонцы предлагают своим поклонникам учить новые языки.

Ярмоленко предложил британским болельщикам "Вест Хэма" выучить одно слово на украинском языке.

Кстати Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе украинца в "Динамо"

Андрей назвал слово "успехов" (good luck). Видео появилось в соцсетях "молотобойцев".

  • Сейчас футбольный сезон в Англии приостановлен из-за пандемии COVID-19.
  • Ожидается, что матчи английской Премьер-лиги возобновят 12 июня. С 1-го июня в Англии будут разрешены спортивные события без зрителей.
  • "Вест Хэм" Ярмоленко после 29 туров занимает 16 строчку в турнирной таблице.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Вест Хем Андрей Ярмоленко Новости Спорта Футбол Спорт
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