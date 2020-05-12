Ярмоленко учит британцев говорить на украинском: видео урока
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в челлендже английского клуба. Лондонцы предлагают своим поклонникам учить новые языки.
Ярмоленко предложил британским болельщикам "Вест Хэма" выучить одно слово на украинском языке.
Кстати Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе украинца в "Динамо"
Андрей назвал слово "успехов" (good luck). Видео появилось в соцсетях "молотобойцев".
- Сейчас футбольный сезон в Англии приостановлен из-за пандемии COVID-19.
- Ожидается, что матчи английской Премьер-лиги возобновят 12 июня. С 1-го июня в Англии будут разрешены спортивные события без зрителей.
- "Вест Хэм" Ярмоленко после 29 туров занимает 16 строчку в турнирной таблице.
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