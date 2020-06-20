Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч 30-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

"Вест Хэм" сыграет с "Вулверхэмптоном" на своем поле, а украинский вингер остался в запасе. Матч начнется в 19:30, сообщает 24 канал.

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Стартовый состав "Вест Хэма" на матч с "Вулверхэмптоном"

Today's line-up for #WHUWOL...



Brought to you by ???, the fans, and a few familiar faces! pic.twitter.com/FLm7uIJmuz — West Ham United (@) (@WestHam) June 20, 2020

Вест Хэм – Вулверхэмптон: главное

Команды решают различные турнирные задачи – "волки" претендуют на еврокубки, а вот команда Андрея Ярмоленко борется за сохранение прописки в АПЛ. "Молотобойцы" только благодаря лучшей разнице мячей не находятся в зоне вылета, поэтому крайне нуждаются в очках, а Вулверхэмптон после ничьей конкурентов (МЮ и Тоттенхэма) получил шанс улучшить свои позиции в борьбе за Лигу Европы и вплотную приблизиться к зоне ЛЧ.

На момент остановки чемпионата "Вест Хэм" выиграл лишь 1 матч из последних 5-ти, а вот подопечные Эшпириту Санту в последних 5-ти турах не понесли ни одного поражения.

Вест Хэм – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча