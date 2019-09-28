Ярмоленко – особенный: главный тренер "Вест Хэма" в восторге от игры украинца в АПЛ

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал успехи Андрея Ярмоленко на старте сезона.

Спорт 24 писал, что Ярмоленко отметился забитым голом во втором подряд поединке английской Премьер-лиги.

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Андрей – особенный игрок. Мы взяли его, потому что он очень техничный полузащитник и всегда забивает голы. В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы ахилла, но он вернулся благодаря усердной работе. Я очень доволен его выступлениями, так как он не только забивает, но и не теряет ни одного мяча во время матча и всегда очень много работает,

– сказал тренер "Вест Хэма".

К слову, портал WhoScored оценил игроков матча "Борнмут" – "Вест Хэм". Лучшим игроком признал хавбек гостей Андрей Ярмоленко. 29-летний полузащитник получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, но отметка лучшего игрока именно в украинца.

Всего в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 6 матчей, отличившись в них 3 забитыми мячами.

В итоге команды сыграли вничью – 2:2. Это позволило команде Мануэля Пеллегрини подняться в турнирной таблице чемпионата Англии на третье место.