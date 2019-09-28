Ярмоленко – особенный: главный тренер "Вест Хэма" в восторге от игры украинца в АПЛ

25 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал успехи Андрея Ярмоленко на старте сезона.

Спорт 24 писал, что Ярмоленко отметился забитым голом во втором подряд поединке английской Премьер-лиги.

К слову: Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед": видео

Андрей – особенный игрок. Мы взяли его, потому что он очень техничный полузащитник и всегда забивает голы. В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы ахилла, но он вернулся благодаря усердной работе. Я очень доволен его выступлениями, так как он не только забивает, но и не теряет ни одного мяча во время матча и всегда очень много работает,
сказал тренер "Вест Хэма".

К слову, портал WhoScored оценил игроков матча "Борнмут" – "Вест Хэм". Лучшим игроком признал хавбек гостей Андрей Ярмоленко. 29-летний полузащитник получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, но отметка лучшего игрока именно в украинца.

Всего в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 6 матчей, отличившись в них 3 забитыми мячами.

В итоге команды сыграли вничью – 2:2. Это позволило команде Мануэля Пеллегрини подняться в турнирной таблице чемпионата Англии на третье место.

blog_ava
Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы
28 сентября
34746
Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ: видео невероятного удара
28 сентября 22:36 Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ: видео невероятного удара
524
"Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
28 сентября 19:20 "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
72
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 сентября 16:33 Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
208
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
28 сентября 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
127
Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
27 сентября 14:22 Пилот Формулы-1 едва не переехал птицу на Гран-при России: видео
64
Новости
Больше новостей
Залиште відгук