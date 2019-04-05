Ярмоленко и Коноплянка попали в список самых больших футбольных разочарований
Лучшие украинские футболисты последних лет Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка попали в список главных разочарований среди футболистов, которые подавали большие надежды вырасти в звезд мирового футбола.
Авторитетная испанская Marca назвала 15 главных разочарований среди футболистов, которые в свое время метили в большие звезды.
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Осенью 2019 года обоим украинским футболистам исполняется по 30 лет и, по мнению издания, до сих пор они могли достичь большего.
Вот что Marca написала о наших футболистах:
Евгений Коноплянка: "Украинский Месси", возможно, затянул с переездом в топ-чемпионат. После провальных переговоров с "Ливерпулем" в 2014-м он провел еще один сезон в "Днепре", пробился в финал Лиги Европы, где команда Маркевича уступила "Севилье", и в этом же году получил приглашение... от своих обидчиков. В Испании Коно отличился нестабильностью, чередуя хорошие матчи с провалами, и через два сезона был продан в "Шальке". В Бундеслиге украинец также не блещет, чаще попадая на скамейку запасных. Ему снова прогнозируют смену клуба.
Андрей Ярмоленко: Его сравнивали с Андреем Шевченко, и долгое время он фактически в одиночку тащил на себе киевское "Динамо", возможно, пересидев в УПЛ. Лишь летом 2017-го быстроногий вингер принял предложение дортмундской "Боруссии", неплохо начал на "Зигналь Идуна Парк", но ближе к середине сезона немного сдал. После длительной травмы, которая сказалась на форме игрока, боссы немецкого клуба решили не рисковать и продали Ярмоленко в "Вест Хэм" за 25 млн евро. Однако на Туманном Альбионе страдания украинца продолжились – он не играет с осени из-за разрыва связок колена.
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Также в список попали такие футболисты: Андре Шюррле, Марко Марин, Ален Халилович, Райан Бабель, Закария Баккали, Гансо, Федерико Македа, Йоан Гуркюф, Джек Уилшир, Лусиано Вьетто, Пато, Брума и Мартин Монтоя.
Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в конце октября 2018 года. Коноплянка в текущем сезоне сыграл 20 матчей за "Шальке", в которых забил 1 гол и отдал 2 асиста.