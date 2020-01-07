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Ярмоленко и Зинченко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки

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Результаты жеребьевки Кубка Англии / Getty Images

В понедельник, 6 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии 2019/20.

Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сразится с "Фулхэмом". В свою очередь, Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" сыграет против "Вест Бромвича".

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Результаты жеребьевки Кубка Англии:

  • Уотфорд / Транмир-Вулверхэмптон / МЮ
  • Халл Сити – Челси
  • Саутгемптон – Мидлсбро / Тоттенхэм
  • КПР – Шеффилд Уэнсдей
  • Борнмут – Арсенал / Лидс
  • Нортхемптон – Дерби
  • Брентфорд – Лестер
  • Миллуолл – Шеффилд Юнайтед
  • Рединг / Блэкпул – Кардифф / Карлайл
  • Вест Хэм – Вест Бромвич
  • Бернли – Норвич
  • Бристоль Роверс / Ковентри – Бирмингем
  • Манчестер Сити – Фулхэм
  • Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд
  • Портсмут – Барнсли
  • Бристоль Сити / Шрусбери – Ливерпуль

Отметим, что матчи состоятся с 24-го по 27 января. До этого состоятся переигровки в тех матчах, где была зафиксирована ничья в первой встрече.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Александр Зинченко Арсенал Челси Тоттенхем Вест Хем Манчестер Сити Андрей Ярмоленко
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