Ярмоленко и Зинченко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки

В понедельник, 6 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии 2019/20.

Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сразится с "Фулхэмом". В свою очередь, Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" сыграет против "Вест Бромвича".

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Результаты жеребьевки Кубка Англии:

Уотфорд / Транмир-Вулверхэмптон / МЮ

Халл Сити – Челси

Саутгемптон – Мидлсбро / Тоттенхэм

КПР – Шеффилд Уэнсдей

Борнмут – Арсенал / Лидс

Нортхемптон – Дерби

Брентфорд – Лестер

Миллуолл – Шеффилд Юнайтед

Рединг / Блэкпул – Кардифф / Карлайл

Вест Хэм – Вест Бромвич

Бернли – Норвич

Бристоль Роверс / Ковентри – Бирмингем

Манчестер Сити – Фулхэм

Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд

Портсмут – Барнсли

Бристоль Сити / Шрусбери – Ливерпуль

Отметим, что матчи состоятся с 24-го по 27 января. До этого состоятся переигровки в тех матчах, где была зафиксирована ничья в первой встрече.