Ярмоленко и Зинченко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки
В понедельник, 6 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии 2019/20.
Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сразится с "Фулхэмом". В свою очередь, Андрей Ярмоленко в составе "Вест Хэма" сыграет против "Вест Бромвича".
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Результаты жеребьевки Кубка Англии:
- Уотфорд / Транмир-Вулверхэмптон / МЮ
- Халл Сити – Челси
- Саутгемптон – Мидлсбро / Тоттенхэм
- КПР – Шеффилд Уэнсдей
- Борнмут – Арсенал / Лидс
- Нортхемптон – Дерби
- Брентфорд – Лестер
- Миллуолл – Шеффилд Юнайтед
- Рединг / Блэкпул – Кардифф / Карлайл
- Вест Хэм – Вест Бромвич
- Бернли – Норвич
- Бристоль Роверс / Ковентри – Бирмингем
- Манчестер Сити – Фулхэм
- Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд
- Портсмут – Барнсли
- Бристоль Сити / Шрусбери – Ливерпуль
Отметим, что матчи состоятся с 24-го по 27 января. До этого состоятся переигровки в тех матчах, где была зафиксирована ничья в первой встрече.
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