Ярмоленко или Цыганков: Шевченко рассказал, кто сыграет против Литвы

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / zbirna.com

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности Андрея Ярмоленко к матчу против Литвы. Свой последний матч за "сине-желтых" Ярмоленко сыграл еще 16 октября 2018 года.

По словам Андрея Шевченко, Ярмоленко готов провести на футбольном поле все 90 минут.

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Думаю, что готов. Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме,
– сказал Шевченко.

В предыдущих матчах в составе сборной Украины Ярмоленко заменял Виктор Цыганков. Шевченко еще не определился, кто из игроков выйдет в стартовом составе на матч против Литвы.

Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень трудно. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием и тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в затруднительное положение. И мне бы хотелось, чтобы всегда так было,
– сказал Шевченко.

Поединок квалификации Евро-2020 Литва – Украина состоится в Вильнюсе в субботу, 7-го сентября. Начало игры – в 19:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Виктор Цыганков
Источник: Tribuna.com
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