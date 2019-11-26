Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера
УАФ совместно с Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов запустила голосование за лучшего украинского легионера. Голосование запущено в рамках премии "Футбольные звезды Украины".
В список номинантов на премию лучшему футболисту с украинским паспортом, который играет за рубежом, включены 14 игроков.
Читайте также: Футбольные звезды Украины-2019: 2 декабря состоится церемония награждения
Кандидаты на победу:
- Андрей Лунин ("Реал" / "Вальядолид", Испания)
- Евгений Шахов ("Лечче", Италия)
- Иван Петряк ("Фехервар", Венгрия)
- Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)
- Марьян Швед ("Селтик", Шотландия)
- Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)
- Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)
- Роман Зозуля ("Альбасете", Испания)
- Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
- Роман Безус ("Гент", Бельгия)
- Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция)
- Василий Кравец ("Леганес", Испания)
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)
В списке претендентов нет защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого. В то же время есть возможность проголосовать за свой вариант.
Проголосовать можно до 30 ноября в инстаграме и фейсбуке УАФ. Церемония награждения состоится 2 декабря на НСК "Олимпийский" в 17.30.
Кто получил награды в прошлом году?
В прошлом году лучшим молодым игроком стал Виктор Цыганков ("Динамо"), лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб (на то время "Заря"), лучший футболист – Марлос ("Шахтер"), лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко ("Жилстрой-2", национальная женская сборная Украины), лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1").