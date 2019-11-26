Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера

УАФ совместно с Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов запустила голосование за лучшего украинского легионера. Голосование запущено в рамках премии "Футбольные звезды Украины".

В список номинантов на премию лучшему футболисту с украинским паспортом, который играет за рубежом, включены 14 игроков.

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Кандидаты на победу:

Андрей Лунин ("Реал" / "Вальядолид", Испания)

Евгений Шахов ("Лечче", Италия)

Иван Петряк ("Фехервар", Венгрия)

Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)

Марьян Швед ("Селтик", Шотландия)

Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

Роман Зозуля ("Альбасете", Испания)

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Роман Безус ("Гент", Бельгия)

Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция)

Василий Кравец ("Леганес", Испания)

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

В списке претендентов нет защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого. В то же время есть возможность проголосовать за свой вариант.

Проголосовать можно до 30 ноября в инстаграме и фейсбуке УАФ. Церемония награждения состоится 2 декабря на НСК "Олимпийский" в 17.30.

Кто получил награды в прошлом году?

В прошлом году лучшим молодым игроком стал Виктор Цыганков ("Динамо"), лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб (на то время "Заря"), лучший футболист – Марлос ("Шахтер"), лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко ("Жилстрой-2", национальная женская сборная Украины), лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1").