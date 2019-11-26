Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и другие претендуют на звание лучшего легионера

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Руслан Малиновский и Александр Зинченко / GETTY IMAGES

УАФ совместно с Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов запустила голосование за лучшего украинского легионера. Голосование запущено в рамках премии "Футбольные звезды Украины".

В список номинантов на премию лучшему футболисту с украинским паспортом, который играет за рубежом, включены 14 игроков.

Читайте также: Футбольные звезды Украины-2019: 2 декабря состоится церемония награждения


Кандидаты на победу:

  • Андрей Лунин ("Реал" / "Вальядолид", Испания)
  • Евгений Шахов ("Лечче", Италия)
  • Иван Петряк ("Фехервар", Венгрия)
  • Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)
  • Марьян Швед ("Селтик", Шотландия)
  • Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)
  • Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)
  • Роман Зозуля ("Альбасете", Испания)
  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
  • Роман Безус ("Гент", Бельгия)
  • Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция)
  • Василий Кравец ("Леганес", Испания)
  • Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

В списке претендентов нет защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого. В то же время есть возможность проголосовать за свой вариант.

Проголосовать можно до 30 ноября в инстаграме и фейсбуке УАФ. Церемония награждения состоится 2 декабря на НСК "Олимпийский" в 17.30.

Кто получил награды в прошлом году?

В прошлом году лучшим молодым игроком стал Виктор Цыганков ("Динамо"), лучший тренер мужских команд – Юрий Вернидуб (на то время "Заря"), лучший футболист – Марлос ("Шахтер"), лучший тренер женских команд – Наталья Зинченко ("Жилстрой-2", национальная женская сборная Украины), лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1").

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин Марьян Швед Роман Яремчук Руслан Малиновский Александр Зинченко Андрей Ярмоленко
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