Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме": названы причины

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко пока не может играть за "Вест Хэм" из-за травмы. А пока украинец на больничном, он может потерять половину своей зарплаты со следующего сезона.

По сообщению Daily Mail, в контракте футболистов прописан пункт, что у них произойдет уменьшение зарплаты на 50% в случае вылета команды из АПЛ. На такой шаг руководство клуба в свое время пошло, чтобы обезопасить себя от финансовых трудностей. Ведь клуб может понести большие потери, если вылетит из элитного дивизиона.

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При этом издание отмечает, что вылет клуба из АПЛ и уменьшение зарплаты вдвое может привести к тому, что многие игроки в таком случае покинут "Вест Хэм".

Пока же "Вест Хэм" занимает 18-е место в турнирной таблице. До 17-го места, которое сохранит команду в АПЛ – всего одно очко.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года за 25 миллионов евро. Его зарплата в клубе составляет почти 7 миллионов евро в год.