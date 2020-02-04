24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме": названы причины

76 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко / twitter.com/WestHam

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко пока не может играть за "Вест Хэм" из-за травмы. А пока украинец на больничном, он может потерять половину своей зарплаты со следующего сезона.

По сообщению Daily Mail, в контракте футболистов прописан пункт, что у них произойдет уменьшение зарплаты на 50% в случае вылета команды из АПЛ. На такой шаг руководство клуба в свое время пошло, чтобы обезопасить себя от финансовых трудностей. Ведь клуб может понести большие потери, если вылетит из элитного дивизиона.

К слову: Ярмоленко не сыграет до конца зимы

При этом издание отмечает, что вылет клуба из АПЛ и уменьшение зарплаты вдвое может привести к тому, что многие игроки в таком случае покинут "Вест Хэм".

Пока же "Вест Хэм" занимает 18-е место в турнирной таблице. До 17-го места, которое сохранит команду в АПЛ – всего одно очко.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года за 25 миллионов евро. Его зарплата в клубе составляет почти 7 миллионов евро в год.

Лукашенко объяснил, куда исчезли директоры сахарных заводов Беларуси
сегодня
4665
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Андрей Ярмоленко Вест Хем
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:01 Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме": названы причины
Юрій Семенюк 76
сегодня 13:50 Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео
Юрій Семенюк 144
3 февраля 21:39 В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Юрій Семенюк 191
3 февраля 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2821
3 февраля 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 98
Новости
Больше новостей
Залиште відгук