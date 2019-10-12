Ярмоленко: Не имею претензий ни к партнерам, ни к тренерскому штабу – исключительно к себе

Андрей Ярмоленко прокомментировал матч против Литвы в рамках отбора Евро-2020. Футболист остался недоволен своей игрой.

Ярмоленко заявил, что находится в хорошей форме, и футбол приносит ему удовольствие. Однако он расстроен, что давно не забивал за сборную Украины. Ярмоленко в последний раз забил за сборную Украины 9 октября 2018 года в Лиге Наций против Словакии.

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Я уже довольно давно не забивал за сборную, и очень хотелось отличиться. Я знал, что меня заменят минуте на 60-й, и когда был последний момент перед моей заменой, имел отличный шанс забить. Я немного расстроился, потому что не удалось сыграть так, как хотелось. Но ни в коем случае не имею претензий ни к партнерам, ни к тренерскому штабу – исключительно к себе,

– цитирует вингера сайт УАФ.

Также Андрей рассказал, что перед поединком с Португалией у команды есть уверенность в своих силах.

Ощущения, что мы уже на чемпионате Европы, пока нет. Впереди еще два матча, нужно выходить и играть в футбол, добиваться результата. Однако перед поединком с Португалией у нас есть уверенность в своих силах. Мы играем дома, перед, думаю, до отказа заполненными трибунами, и это накладывает на нас дополнительные обязательства. Мы должны играть агрессивно, демонстрировать свойственный нам стиль игры,

– подчеркнул Ярмоленко.

Сборная Украины в Харькове на классе победила Литву благодаря дублю Руслана Малиновского. Следующую игру "сине-желтые" сыграют 14 октября в Киеве против Португалии.

Один добытый балл или неудача Сербии в матче с Литвой позволят Украине досрочно выйти на Евро-2020.