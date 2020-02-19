Ярмоленко не сыграет в матче против "Ман Сити"

Несмотря на все возможные прогнозы, украинский хавбек не успел восстановиться к матчу против команды из Манчестера.

В перенесенном поединке 26-го тура АПЛ встретятся английский "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко и "Манчестер Сити". Однако, матч состоится без участия украинского футболиста.

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал состояние здоровья украинца: "Ярмоленко участвует в тренировках, но до сих пор находится в процессе восстановления. Андрей чувствует себя уже значительно лучше".

Матч должен был состояться 9 февраля, но из-за тяжелых погодных условий был перенесен.

Добавим, что в декабре прошлого года сообщалось, что Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра.