Ярмоленко неожиданно упал в цене, Зинченко удержал планку самого дорогого украинца

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Андрей Ярмоленко / Getty Images

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал дешевле на 5 миллионов евро, сейчас его цена – 15 млн евро.

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Интересно, что рекордная цена на 30-летнего футболиста в карьере была 25 млн евро.

Игрок "МанСити" Александр Зинченко так и остался оценен в 30 млн евро. Он самый дорогой украинский футболист по данным Transfermarkt.

Ранее Ярмоленко делил второе место с хавбеком "Динамо" Виктором Цыганковым. Сейчас 22-летний игрок киевлян единолично занимает вторую строчку, а Ярмоленко опустился на третью.


Топ-10 украинских футболистов по стоимости

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Александр Зинченко
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