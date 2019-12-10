Ярмоленко неожиданно упал в цене, Зинченко удержал планку самого дорогого украинца

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал дешевле на 5 миллионов евро, сейчас его цена – 15 млн евро.

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Интересно, что рекордная цена на 30-летнего футболиста в карьере была 25 млн евро.

Игрок "МанСити" Александр Зинченко так и остался оценен в 30 млн евро. Он самый дорогой украинский футболист по данным Transfermarkt.

Ранее Ярмоленко делил второе место с хавбеком "Динамо" Виктором Цыганковым. Сейчас 22-летний игрок киевлян единолично занимает вторую строчку, а Ярмоленко опустился на третью.



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