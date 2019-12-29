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Ярмоленко остался без главного тренера в "Вест Хэме" – клуб готовит новое назначение

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Мануэль Пеллегрини / ФК "Вест Хэм"

Английский "Вест Хэм", за который с июля 2018 года выступает украинец Андрей Ярмоленко, расстался с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Произошло это после поражения "Вест Хэма" в домашнем матче 20-го тура АПЛ "Лестеру" со счетом 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

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Пеллегрини тренировал Вест Хэм с лета 2018 года, в первом сезоне под его руководством команда заняла десятое место в чемпионате Англии.

Вероятно, новым главным тренером "Вест Хэма" станет Дэвид Мойес, который уже работал с "молотобойцами" в сезоне 2017/18.

"Вест Хэм", в составе которого выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, на сегодняшний день занимает 17 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Молотобойцы" опережают "Астон Виллу", которая находится в зоне вылета, всего на одно очко. В следующем туре чемпионата лондонцы сыграют с "Борнмутом".

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Андрей Ярмоленко Вест Хем
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