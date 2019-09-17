Ярмоленко получил худшую оценку в команде за игру против "Астон Виллы"

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:0).

Он играл на поле 62 минуты, после чего был заменен на Пабло Форнальса. Украинец покинул поле при счете 0:0.

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Авторитетный спортивный веб-портал WhoScored оценил действия Ярмоленко оценкой 6.2. Это худший результат в команде, если не учитывать оценку изъятого француза Артура Масуаку (5.5).

Это уже третий подряд матч "Вест Хэма", в котором украинец после длительного восстановления выходит из стартовых минут.

Сейчас "Вест Хэм" имеет в активе 8 очков и занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.

Всего в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в 4 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.