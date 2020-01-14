Ярмоленко получил неожиданный вариант продолжения карьеры через агентов

Украинский полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко предложили через агентов "Бешикташу".

По информации Fotospor, Ярмоленко хотел бы играть вместе с бывшим одноклубником Домагоем Видой.

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Правда, может сменить клуб и сам хорват, которого связывают с переездом в АПЛ. В то же время турецкие СМИ подчеркивают, что сейчас "Бешикташ" не делал ни одного предложения насчет Ярмоленко, а сам Андрей может не согласиться на вариант с переездом в Турцию.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что новый тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассматривает вариант с уходом Ярмоленко. Сейчас украинец восстанавливается от травмы, из-за которой рискует пропустить еще около месяца.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.