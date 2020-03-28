Ярмоленко попал в эпицентр коронавируса: у 8 игроков "Вест Хэма" симптомы опасной болезни
Игроков английского "Вест Хэма" отправили на самоизоляцию. У некоторых обнаружили симптомы коронавируса.
Информацию о выявленных симптомах у восьми игроков клуба озвучила заместитель председателя правления "Вест Хэма" Каррен Брэйди в своей колонке на The Sun.
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По ее словам, все они были самоизолированы сразу после этого.
"Хотя я с облегчением заявляю, что все они проявляют легкие симптомы. Игроки, как и их семьи, чувствуют себя хорошо", – написала Брэйди.
Она не озвучила имена футболистов, у кого обнаружили симптомы COVID-19. Поэтому не известно, есть ли в этом перечне полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.
На официальном сайте "Вест Хэма" тоже нет информации про инфицированных футболистов.
- По состоянию на 28 марта в Великобритании выявлено более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- 1019 человек умерли от COVID-19.
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