Ярмоленко попал в заявку "Вест Хэма" на матч АПЛ

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет матч "Вест Хэма" против "Брайтона" на скамейке запасных.

Это впервые за почти год времени, когда Ярмоленко может сыграть в официальной игре за "Вест Хэм". В предыдущем матче против "Манчестер Сити" игрок оказался вне заявки на игру. Несмотря на то, что официальный твиттер команды внес его в заявку.

К слову: Ярмоленко попал в состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии

Our team to take on Brighton today pic.twitter.com/Z3PoFTb0qj — West Ham United (@WestHam) August 17, 2019

Стоит напомнить, что Ярмоленко не играл за "Вест Хэм" с 20 октября 2018 года, когда он получил травму. Поэтому он успел сыграть за "молотобойцев" лишь в 9 матчах, за которые забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч "Брайтон" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 17 августа. Начало встречи в 17:00.