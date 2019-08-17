Ярмоленко попал в заявку "Вест Хэма" на матч АПЛ

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Ярмоленко попал в заявку "Вест Хэма" на матч АПЛ

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет матч "Вест Хэма" против "Брайтона" на скамейке запасных.

Это впервые за почти год времени, когда Ярмоленко может сыграть в официальной игре за "Вест Хэм". В предыдущем матче против "Манчестер Сити" игрок оказался вне заявки на игру. Несмотря на то, что официальный твиттер команды внес его в заявку.

 К слову: Ярмоленко попал в состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии

Стоит напомнить, что Ярмоленко не играл за "Вест Хэм" с 20 октября 2018 года, когда он получил травму. Поэтому он успел сыграть за "молотобойцев" лишь в 9 матчах, за которые забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч "Брайтон" – "Вест Хэм" состоится в субботу, 17 августа. Начало встречи в 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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