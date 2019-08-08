Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео

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Дарио Срна и Андрей Ярмоленко
Дарио Срна и Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко предложил тренеру "Шахтера" Дарио Срне пари относительно чемпионства в сезоне Премьер-лиги сезона 2019/20.

Легенда "Шахтера" Срна уверенно заявил, что "горняки" повторят свой прошлогодний триумф в УПЛ, на что Андрей Ярмоленко предложил тренеру донецкого клуба авантюру.

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Конечно, я могу поспорить с Дарио. Например, на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что чемпионат Украины выиграет "Динамо". Если выиграет "Шахтер", я готов угостить его ужином в любом хорошем ресторане,
– сказал Ярмоленко в блиц-интервью от Favorit.

К слову, игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" в августе 2017 года.

За 9 лет выступлений в составе "Динамо" Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и дважды обладателем Суперкубка Украины.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура УПЛ уже 10 августа, начало в 17:00.

blog_ava
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Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко
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