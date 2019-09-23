Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота "Манчестер Юнайтед"

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / whufc.com

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед". А его команда в итоге победила 2:0.

Это стоит увидеть: Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"

После победы Ярмоленко прокомментировал этот гол.

"Каждую неделю мы упорно работаем для таких дней. Это был удивительный день для нас, для наших поклонников. Мы играли хорошо. Мы защищались как команда. Мы атаковали как команда. И это дало хороший результат. Фелипе дал мне отличный пас, и я просто пытался попасть. Моя работа – забивать голы, отдавать передачи. И ты должен быть спокойным, когда ты попадаешь в эту позицию, будь то удар или отдать пас партнеру, который в лучшем положении", – заявил после матча Ярмоленко.

При этом игрок отметил, что он пока не находится в лучшей физической форме.

"Я еще не на 100% восстановился. Но с каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше. Я надеюсь, что и в следующей игре я буду играть лучше", – подытожил Ярмоленко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Вест Хем Манчестер Юнайтед
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