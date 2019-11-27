Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео

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Андрей Ярмоленко

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко снялся в душевном рождественском видео своей команды.

С помощью ролика пресс-служба "молотобойцев" напоминает болельщикам, что они могут приобрести товары с фирменной атрибутикой клуба накануне Рождества.

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Андрей Ярмоленко снялся в рождественском ролике "Вест Хэма": смотрите видео

"Вест Хэм" после 13-ти туров имеет 13 очков и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Украинский футболист принял участие в 12 матчах за клуб, в которых забил 3 мяча.

В следующем туре команда Андрея Ярмоленко сыграет на выезде с "Челси". Поединок состоится 30 ноября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Ярмоленко Вест Хем
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