Ярмоленко восстановился после травмы и тренируется с командой, – тренер "Вест Хэма"

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко восстановился после травмы. И уже полноценно тренируется с "Вест Хэмом".

Соответствующую информацию озвучил главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.

"Ярмоленко уже тренируется вместе с остальной частью команды. Он не сможет сыграть в этом сезоне, но работает на 100%", – говорится в заявлении Пеллегрини.

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"Вест Хэму" в этом сезоне осталось сыграть лишь один матч. В воскресенье, 12 мая, "молотобойцы" на выезде сыграют против "Уотфорда"

Напомним, Андрей Ярмоленко из-за травмы ахиллова сухожилия не играет с октября прошлого года. При этом полузащитник получил вызов на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.

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Теги: Андрей Ярмоленко Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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