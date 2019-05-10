Ярмоленко восстановился после травмы и тренируется с командой, – тренер "Вест Хэма"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко восстановился после травмы. И уже полноценно тренируется с "Вест Хэмом".

Соответствующую информацию озвучил главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.

"Ярмоленко уже тренируется вместе с остальной частью команды. Он не сможет сыграть в этом сезоне, но работает на 100%", – говорится в заявлении Пеллегрини.

“Yarmolenko is already working with the squad now. He can’t play but is working 100%." - Manuel Pellegrini pic.twitter.com/QbIU4AgJsX — West Ham United (@WestHamUtd) 10 травня 2019 р.

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"Вест Хэму" в этом сезоне осталось сыграть лишь один матч. В воскресенье, 12 мая, "молотобойцы" на выезде сыграют против "Уотфорда"

Напомним, Андрей Ярмоленко из-за травмы ахиллова сухожилия не играет с октября прошлого года. При этом полузащитник получил вызов на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.