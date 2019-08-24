Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Вест Хэма" на матч АПЛ

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко впервые выйдет в стартовом составе "Вест Хэма" в чемпионате Англии. Его команда на выезде сыграет против "Уотфорда".

Ярмоленко займет привычную позицию на правом фланге полузащиты. Впервые в этом сезоне игрок сыграет в основном составе команды с первых минут.

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Nobes, Haller and Felipe Anderson all start! pic.twitter.com/AoYdzZL6BN — West Ham United (@WestHam) August 24, 2019

Стоит напомнить, что Ярмоленко пропустил первым матч АПЛ против "Манчестер Сити", его команда потерпела домашнее разгромное поражение 0:5. После этого он вышел на замену во втором матче против "Брайтона". Но за 14 минут так и не помог команде одержать победу – ничья 1:1. И теперь украинец начнет матч в старте.

Стоит напомнить, что Ярмоленко в прошлом сезоне сыграл за "Вест Хэм" лишь в девяти матчах, в которых забил два гола. В игре за "молотобойцев" против "Тоттенхэма" 20 октября 2018 года он получил травму. Поэтому пропустил концовку сезона.