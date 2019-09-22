Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Вест Хэма" на матч с "Манчестер Юнайтед"

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Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Вест Хэма"
Ярмоленко выйдет в стартовом составе "Вест Хэма" / twitter.com/westham

Украинский футболист Андрей Ярмоленко в очередной раз выйдет в стартовом составе "Вест Хэма" в рамках чемпионата Англии. Лондонцы дома принимают "Манчестер Юнайтед" в рамках 6 тура АПЛ.

Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини снова доверил место в составе Андрею Ярмоленко.

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Для Андрея это уже пятый матч за "Вест Хэм" в новом сезоне. Ярмоленко уже успел забить даже один гол.

Матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, 22 сентября, начнется в 16:00. Посмотреть его можно на телеканале Setanta.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице на шестом месте. "Вест Хэм" занимает одиннадцатое место.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" – на сайте Спорт24.

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Теги: Манчестер Юнайтед Вест Хем Спорт Футбол Андрей Ярмоленко
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