Ярмоленко забил эффектный гол за "Вест Хэм" в новом сезоне: видео

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко помог лондонскому "Вест Хэму" одержать победу. В четвертом туре чемпионата "молотобойцы" победили новичка АПЛ "Норвич".

На 24 минуте вперед хозяев поля вывел Халлер. Нападающий замкнул прострел в штрафную – вратарь "канареек" не выручил партнеров.

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А на 56 минуте настал звездный час Андрея Ярмоленко. Украинец пытался прорваться в штрафную "Норвича" в своем фирменном стиле. Попытка Ярмоленко увенчалась красивым голом, который закрепил преимущество "Вест Хэма".

Видео гола Ярмоленко

Для Ярмоленко это уже третий матч за лондонцев в новом сезоне. В прошлом сезоне Андрей сыграл за "Вест Хэм" лишь в девяти матчах, в которых забил два гола. В игре за "молотобойцев" против "Тоттенхэма" 20 октября 2018 года он получил травму. Поэтому пропустил концовку сезона.

На данный момент в турнирной таблице "Вест Хэм" поднялся на пятое место. В активе команды Ярмоленко 7 очков. Следующую игру в рамках АПЛ лондонцы проведут против "Астон Виллы" 16-го сентября.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Ярмоленко
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